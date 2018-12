Franse regering reikt ’gele hesjes’ de hand: pas in 2020 hogere prijzen

Eerder verdedigde premier Edouard Philippe in het parlement een uitstel van een half jaar.

De regering van president Emmanuel Macron was aanvankelijk van plan de brandstoffen rond de komende jaarwisseling duurder te maken, voor een beter klimaat en milieu heette het. Maar de heftige protesten door demonstranten in gele hesjes brengt de Franse regering op andere gedachten. Philippe verklaarde dat de accijnsverhogingen niet zijn opgenomen in de begroting voor 2019.

De protesten tegen de accijnsverhogingen begonnen vorige maand met honderden blokkades vooral op snelwegen maar liepen afgelopen weekeinde volledig uit de hand. Alleen al in Parijs raakten tijdens de rellen 133 mensen gewond, onder wie 23 politiemensen. Ruim vierhonderd mensen werden opgepakt. De beroemde Arc de Triomphe werd beklad met leuzen en aan de binnenkant van de triomfboog werden vernielingen aangericht.

De beweging van de ’gele hesjes’ kwam ook in actie in België. In Nederland bleven de acties beperkt.