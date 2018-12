Adequate Luuk (16) overhandigt ontvoerder van peuter aan politie

Een vermoedelijk verwarde man (27) probeerde dinsdagmiddag een tweejarig kind te ontvoeren die met haar opa en oma op stap was. De man rende er met het kind vandoor. Omstanders grepen snel in en konden het meisje redden. „Ik dacht: 'oh shit, hij gaat dat kind meenemen!' Toen ben ik er achteraan gegaan”, vertelt Luuk trots tegenover NH Nieuws.

Na snel te kijken of er geen wapens in het spel waren, hield Luuk de man staande tot de politie ter plaatse kwam. „Ik hield mijn hand op zijn borst en bleef heel rustig.”

Bekijk ook: Omstanders verijdelen ontvoering Haarlem

„Hij was wel duidelijk in de war. 'Ik weet niet wat ik net heb gedaan, dit is niet goed', zei hij de hele tijd”, zegt Luuk. De dader werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht.

Facebookgebruikers loven het adequate handelen van Luuk. „Blijven geloven in de goedheid van mensen en met name in die van onze jongeren geeft vertrouwen in een betere wereld”, schrijft ’oma’ Jeanne.

Bekijk ook: Omstanders verijdelen ontvoering Haarlem