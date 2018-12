Turks arrestatiebevel voor journalist Dündar

De in Duitsland woonachtige journalist Can Dündar (r) tijdens een persconferentie. Ⓒ Arne Immanuel Bänsch/dpa

ISTANBUL - De Turkse justitie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de in Duitsland levende journalist Can Dündar in verband met de zogenoemde Gezi-protesten in 2013 rond het Taksimplein in Istanbul.