Warmtepomp is zorgenkind in oudere huizen

Daarvoor waarschuwen installateurs in deze krant. Ondanks de wens van het kabinet om huizen zo snel mogelijk gasloos te maken, krijgen huisbezitters nog geregeld het advies: neem liever een moderne, zuinige cv-ketel.

Warmtepompen werken niet in matig geïsoleerde woningen, maken te veel herrie of vreten elektriciteit. De Consumentenbond krijgt veel vragen van bezorgde consumenten die niet weten wat te doen bij vervanging van hun oude ketel. „In oudere huizen is de warmtepomp zeker niet het ei van Columbus”, zegt een woordvoerster.