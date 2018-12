Defensie klampt bedrijfsleven aan voor personeel

Defensie kampt met een flink personeelstekort, vooral in technische functies, zoals cyberspecialisten, monteurs, medici en chauffeurs. Met de aantrekkende arbeidsmarkt zal dat tekort niet snel afnemen. De krijgsmacht wil zich bovendien zo ontwikkelen dat ze zich snel kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Daartoe wil het leger meer gebruikmaken van flexkrachten.

Maar de samenwerking met het bedrijfsleven gaat verder. Doel is dat zowel Defensie als de bedrijven beter worden door voor korte of langere tijd personeel aan elkaar uit te lenen. Komend jaar wisselen Defensie en bedrijfsleven zestig man uit om mee te beginnen. Het gaat bijvoorbeeld om technici die een tijd een klus komen doen bij de genie, of andersom: logistieke specialisten van Defensie die bij een transportbedrijf meedraaien. KPN laat twintig personeelsleden warmlopen om tijdelijk bij defensie in ict en communicatie te werken. Alle krijgsmachtdelen zijn betrokken bij de uitwisseling, waaraan zowel grote als kleine bedrijven meedoen.

Nieuw perspectief

„Door vaker personeel uit te wisselen leert Defensie van de nieuwste inzichten uit het bedrijfsleven”, zegt VNO-voorzitter Hans de Boer. „Het bedrijfsleven op zijn beurt heeft baat bij een sterke, innovatieve krijgsmacht en een veiliger wereld.”

Luitenant-generaal Martin Wijnen voorziet een wisselwerking: „Onze mensen zetten veel verschillende stappen binnen Defensie, maar weinig daarbuiten. Ik gun dat iedereen, omdat het ontzettend leerzaam is.”

Defensie heeft al decennia goede ervaringen met uitwisselen van artsen en verpleegkundigen. Momenteel zijn driehonderd voltijdbanen medisch militair personeel in ziekenhuizen ook inzetbaar bij defensie, bijvoorbeeld bij missies. Ook op het vlak van cyber maakt Defensie gebruik van dertigreservisten.

Defensie wil op termijn hetzelfde doen met materieel, bijvoorbeeld door vrachtwagens die het grootste deel van het jaar voor transportbedrijven rijden in te zetten tijdens grote oefeningen of missies.