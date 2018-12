Huisarts voelt zich geschoffeerd

Een huisarts onderzoekt een patiënt in de eigen praktijk. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Een groot aantal Nederlandse huisartsen is openlijk in conflict met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Zij voelen zich gewantrouwd en klemgezet in onderhandelingen over een nieuwe financieringsstructuur voor de huisartspraktijk, die de verzekeraar voorstaat.