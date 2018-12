Rapport: OM probeerde overheid vrij te pleiten na vuurwerkramp

Bij de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000 kwamen 23 mensen om het leven en vielen bijna duizend gewonden. De wijk Roombeek werd letterlijk weggevaagd. Ⓒ ANP

Den Haag - De vuurwerkramp in Enschede van ruim 18 jaar geleden blijft de gemoederen bezighouden. Paul van Buitenen, de klokkenluider die ooit de Europese Commissie liet struikelen over malversaties, heeft zich de afgelopen jaren vastgebeten in de zaak. Vandaag geeft hij tekst en uitleg over zijn bevindingen in de Tweede Kamer.