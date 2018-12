ProRail aan het werk bij station Gouda. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

UTRECHT - Er is steeds meer werk aan het spoor voor onderhoud en vernieuwing. Toch is er volgend jaar 20% minder hinder voor reizigers. Dat kan door klussen langer vooraf te plannen en beter te combineren. Daardoor hoeven 20% minder treinen uit te vallen op ruim vijfhonderd trajecten die in 2019 buitendienst worden gesteld.