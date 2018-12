Spijtoptant nekt maffia

Dat onthult ’Frank’, de FIOD-man die het onderzoek tegen de ’ndrangheta vanuit Nederland leidde, in een exclusief gesprek met De Telegraaf. De onderzoeksleider wil uit veiligheidsoverweging volstrekt anoniem blijven.

Gisteren werden in Italië, Nederland, Duitsland en België 84 verdachten opgepakt die lid zijn van de ’ndrangheta of er aan gelinkt zijn. Jarenlang onderzoek leverde in Nederland 3500 kilo cocaïne en 140 kilo xtc-pillen op. De Calabrische maffiaorganisatie waste volgens de FIOD geld wit via pizzeria’s, ijssalons en hotels.

Kroongetuige Guiseppe T. verschafte opsporingsdiensten unieke informatie over leden en de werkwijze van zijn eigen maffiaorganisatie. Hij woonde tien jaar in Nederland, hoofdzakelijk in Amstelveen.

