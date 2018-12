Topvrouw Huawei opgepakt in Canada

Meng Wanzhou, die een van de vice-voorzitters is in het bestuur van het Chinese technologiebedrijf en de dochter van oprichter Ren Zhengfei, is opgepakt op 1 december. De rechter bepaalt vrijdag of ze op borgtocht vrij kan komen, meldt het ministerie.

De autoriteiten in de VS proberen Huawei al sinds 2016 voor de rechter te krijgen op verdenking van het verschepen van in de VS gemaakte producten naar Iran en andere landen, waarbij ze handelen in strijd met de Amerikaanse exportwetten en sancties.