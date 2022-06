Op social media wordt aan de lopende band gewaarschuwd voor narcisten. Het zouden roofdieren zijn, monsters zelfs. Ook onder politici is het een geliefd scheldwoord. In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Ongefilterd met Kitty en Elif’ onderzoeken Kitty en Elif in hoeverre zijzelf narcistisch zijn. We leven tenslotte in een tijd waarin vrijwel iedereen snakt naar aandacht in de vorm van kudo’s en likes. De Telegraafjournalisten schakelen de hulp in van huispsychiater Esther van Fenema, die dol is op narcistische persoonlijkheidstrekken. Ook is het tijd voor een nieuwe rubriek: historicus Arend Jan Boekestijn mansplaint Kitty en Elif over de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne.

