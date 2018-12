Situatie kinderen azc’s moet beter

Ⓒ ANP

DEN HAAG - De leefsituatie van kinderen in asielzoekerscentra (azc’s) is onder de maat en moet beter. De toezeggingen die staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) tot dusver heeft gedaan, zijn veel te weinig. Dat stelt de Werkgroep Kind in azc in een brief aan de Tweede Kamer.