Schapenkop aangetroffen in Utrechtse straat

Het is niet duidelijk waar de schokkende vondst vandaan komt of wie er verantwoordelijk voor is. Opmerkelijk is wel dat de gevilde kop pal voor de deur van een pand van de Utrechtse studentenvereniging Veritas lag.

Volgens RTV Utrecht reageren buurtbewoners geschokt. De politie werd er woensdagmiddag al snel bijgehaald. Iemand uit de wijk zou het bloed verder hebben weggeboend. Er wordt gezinspeeld op een ’onsmakelijke studentengrap’.

Veritas was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar. De politie doet verder onderzoek.

Contact? Gebruik onze WhatsApp-tiplijn: +31613650952 - ook voor het sturen van foto’s en video’s.