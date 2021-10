Meisje (13) mag attractie niet in om haar gewicht, moeder woedend: ’Walk of shame’

Premium Financieel

Column: QR-code ondernemersgedoe

Ook ik ben nu een van die ondernemers die eraan moet geloven: me bezighouden met de vraag to scan or not to scan of how to scan. Tot nu toe kon ik mij beperken tot het schrijven van metafysische stukjes over coronamaatregelen, mondkapjes, hoe om te gaan met mensen die niet willen prikken en wat dan ...