’Vechtpartij in Tilburg gevolg van langlopende vete’

Wat zich exact heeft afgespeeld in de volkswijk Vogeltjesbuurt is volgens de politie nog onduidelijk. De recherche zal onderzoek doen om een beeld te krijgen wat er is voorgevallen en wat de aanleiding was voor de vechtpartij. „De verwachting is dat dat nog even tijd nodig heeft. Meerdere betrokkenen en getuigen gaan gehoord worden”, twitterde de politie vannacht.

Bekijk ook: Drie zwaargewonden na vechtpartij Tilburg

Een officiële lezing blijft vooralsnog dus uit, maar een getuige die bij het incident aanwezig was, meldt dat er sprake is van een langlopende vete tussen mensen van twee verschillende families. De toedracht daarvan is hem echter ook onduidelijk. Wel weet hij te melden dat de situatie vannacht ’grimmig’ en ’hectisch’ was. Hondengeleiders stonden met de wapenstok op straat om omstanders op afstand te houden. Drie gewonden zijn in ambulances naar het ziekenhuis vervoerd. Zij hebben vermoedelijk steekwonden opgelopen. De politie kwam uiteindelijk met ongeveer tien auto’s ter plaatse. Een traumahelikopter die in eerste instantie werd opgeroepen, hoefde uiteindelijk niet in actie te komen.

Sporen nog duidelijk zichtbaar

De sporen van de geweldsuitbarsting zijn deze donderdagochtend nog duidelijk zichtbaar: de ruiten van één huis aan de Korhoenstraat liggen vrijwel allemaal aan diggelen en het glas ligt verspreid op de stoep. Aan enkele auto’s is schade toegebracht. Op foto’s van vannacht is te zien dat er bakstenen en een scooter op de stoep liggen.

Ⓒ MaricMedia

Een aantal huizen verderop hangt een politielint. Naar het zich laat aanzien betrekt de politie ook dit pand in het onderzoek naar wat zich vannacht heeft afgespeeld. In de Korhoenstraat willen maar weinig mensen iets vertellen over de vechtpartij van vannacht. Ze lopen stoïcijns door of zeggen niks te willen zeggen.