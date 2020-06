Drugsnetwerk met omgebouwde trucks opgerold

Dat melden Britse media. Bij de drugsvangst die leidde tot ontmanteling van het netwerk werd voor 10 miljoen euro aan cocaïne en heroïne ontdekt. Daarnaast werden er ook verschillende dure auto’s en horloges – vooral Rolexen – in beslag genomen, net als contant geld.

Generatoren

De internationale bende die vanuit de regio Liverpool (Merseyside) opereerde liet de harddrugs in Nederland in de vrachtwagens bouwen zonder dat het zichtbaar was. De drugs, volgens de politie van hoge kwaliteit, werd vooral in generatoren verborgen. Die werden eerst ’leeg’ vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland – en België – gereden, om daarna ’gevuld’ weer terug te rijden.

Ze zouden legale bedrijven in het bezit van trucks gebruiken om hun miljoenennarcotica aan de andere kant van het kanaal te krijgen.

Speciale eenheden van de Britse National Crime Agency (NCA) en de politie van Merseyside hebben donderdag verschillende invallen in huizen gedaan, waarbij vijf mannen in de leeftijd van 35-48 jaar werden gearresteerd. Ook een 35-jarige vrouw werd aangehouden.

Ze worden allen verdacht van drugssmokkel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Uit onderzoek bleek dat de bende al veel vaker – in ieder geval ook in 2018 en 2019 – gebruik had gemaakt van deze smokkelmethode vanuit Nederland.

Ian Glover, hoofd van de NCA, gaf in een reactie aan succesvol te hebben samengewerkt met de Landelijke Eenheid in Nederland. „Door nauw samen te werken met partners hier en in het buitenland, in het bijzonder de Belgische en Nederlandse politie, denken we dat we een belangrijk drugsnetwerk hebben opgerold.”

16 miljoen euro aan cocaïne

Eerder dit jaar werd ook een 62-jarige vrachtwagenchauffeur uit Nieuwegein opgepakt in de haven van Dover. In zijn truck zat 140 kilo cocaïne verstopt. Volgens de Britse douane zouden de drugs een straatwaarde van 14 miljoen pond hebben gehad, omgerekend 16 miljoen euro.

De cocaïne zat verstopt in een verborgen ruimte in de vloer van de vrachtwagen, die volgens de papieren papier vervoerde.