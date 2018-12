Vrijspraak voormalig aartsbisschop Adelaide

Wilson, die inmiddels vier maanden met huisarrest in de woning van een zus verbleef, heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is. Hij weigerde af te treden, maar zwichtte in juli nadat de Australische premier Malcolm Turnbull het Vaticaan had gevraagd actie te ondernemen. In hoger beroep werd de 68-jarige rooms-katholieke geestelijke in het gelijk gesteld. Rechter Roy Ellis wees tevens het bezwaar af dat de openbaar aanklager had gemaakt tegen de mildheid van de straf.

Wilson mocht de uitspraak donderdag op afstand aanhoren via een videoverbinding om de media, die massaal was uitgerukt, te ontlopen. Het diocees Adelaide was ingenomen met de vrijspraak, maar benadrukte dat het proces lang en pijnlijk is geweest voor alle betrokkenen.