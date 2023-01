Postcode Loterij heeft knallende ruzie met oprichter

Novamedia, het moederbedrijf van de Postcode- en de Vriendenloterij, is naar de Ondernemingskamer gestapt omdat, zo stelt het bedrijf, oprichter en aandeelhouder Boudewijn Poelmann de loterijreus onbestuurbaar maakt. De Ondernemingskamer, onderdeel van het gerechtshof Amsterdam, bevestigt dat de zitting staat ingepland voor volgende week.

Bronnen binnen Novamedia zeggen dat de zakenman, die een paar jaar geleden uit het dagelijks bestuur stapte, alsnog de touwtjes in handen wil houden. Hij zou zich ’vele malen ronduit beledigend hebben uitgelaten’ over medebestuurders en commissarissen, blijkt uit het verzoekschrift dat bij de Ondernemingskamer is ingediend en dat De Telegraaf heeft ingezien.

De twee loterijen zijn dit jaar samen goed voor meer dan 600 miljoen euro aan prijzen.

De partijen doen nog een ultieme poging om een gang naar de rechter te voorkomen en zo de vuile was binnenskamers te houden. Poelmann zegt in een reactie dat de partijen in ’verregaande gesprekken’ zijn om ’in korte tijd’ tot een oplossing te komen.