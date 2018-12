Kletsnat kerstmarktweer voorspeld

„Een stevige westenwind laat de paraplu’s heen en weer zwiepen. Van winters weer is absoluut geen sprake”, zo voorspelt Weeronline.

Met een temperatuur van tuusen de 9 en 12 graden is het wel heel zacht. De harde wind veroorzaakt een lagere gevoelstemperatuur.

Het belooft erg onstuimig te worden. Zaterdagochtend staat er een krachtige westenwind in het binnenland. In de kustgebieden waait het krachtig tot hard. Direct aan zee staat een stormachtige wind en hier en daar kan het zelfs tijdelijk stormen.

In het noorden kan bij buien een klap onweer voorkomen.

Wie zijn heil op de Duitse kerstmarkten zoekt komt van een koude kerstmarkt thuis. Ook in steden als Aken en Münster is het nat. Qua temperatuur wordt in Duitsland ongeveer even zacht weer als in Nederland voorspeld.

Ook zondag blijft het natte boel. Talloze buien trekken over het land met stevige westen- tot noordwestenwind. Het wordt zondag iets minder zacht dan op zaterdag met een middagtemperatuur van rond de 9 graden. Na het weekend wordt het kouder.