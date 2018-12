Neuroloog bedwelmt date

Dat deed Mircea Morariu in een Grieks restaurant waar hij had afgesproken met de vrouw. Toen ze even naar het toilet ging, mikte de medisch specialist een poeder in haar drankje. Een wakkere restaurantbezoeker die dat zag, belde de politie.

De 57-jarige Jeanette Schroeder verklaarde dat de neuroloog er wel erg op had aangedrongen dat ze haar glas zou leegdrinken.

De 50-jarige medisch specialist ontkende geknoeid te hebben met haar drankje. De politie vond in de mannen-wc een tasje met sporen van de medicijnen Xanax en Ambien.

De neuroloog is gearresteerd op verdenking van vergiftiging en poging tot moord.

Morariu en Schroeder kenden elkaar overigens al twintig jaar en zagen elkaar af en toe. Nu hadden ze een date omdat de neuroloog wilde vertellen over zijn verloving.