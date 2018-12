’Marrakesh-pact tekenen naïef’

Er wordt een inlegvelletje toegevoegd en verder tekenen we gewoon bij het kruisje. Gerespecteerde landen als de VS en Oostenrijk tekenen niet, maar Rutte cs weet het ook nu weer beter.

Staatssecretaris Habers hoopt dat er een betere samenwerking komt met Afrikaanse landen, maar vermeldt bijvoorbeeld niet dat er voor deze landen een verdienmodel zit in migratie. Een deel van de uitkering moet namelijk soms overgemaakt worden naar het land van herkomst, en elke teruggenomen migrant scheelt dus inkomsten.

Dit pact is vooral gebaseerd op vertrouwen en wensdenken en in dit kader weten we ondertussen hoe de hazen lopen. Wij gaan in de toekomst een hele hoge prijs betalen voor deze stuitende naïviteit.

Jan Pronk, Beverwijk