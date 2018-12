’Stier Fu Fighting’ nieuwste sport in China

1 / 3 1 / 3 Stierenvechter Ren Ruzhi neemt een stier vol op de horens tijdens een trainingssessie op de stierenvechtersschool Haihua Kung-fu School. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Een paar keer per week loopt kung fu leraar Ren Ruzhi een ring binnen om daar een beetje te sparren met een rund dat vijf keer zo zwaar is als hij en en met één zwaai van zijn kop hem de lucht in slingert richting de eeuwige hemel.