Actievoerder ’gele hesjes’ opnieuw opgepakt. Ⓒ ANP

MAASTRICHT - De politie heeft donderdagochtend een actievoerder van de ’gele hesjes’ in Maastricht wegens opruiing via sociale media opgepakt. Het gaat om dezelfde man die ook afgelopen zaterdag werd gearresteerd tijdens een demonstratie van ’gele hesjes’ in Maastricht.