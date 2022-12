Gemobiliseerde Russen kunnen gratis sperma laten invriezen

Om het tegenvallende verloop van de oorlog in Oekraïne te keren, heeft president Poetin afgelopen oktober 300.000 Russische reservisten opgeroepen. Het Kremlin komt nu tegemoet aan hun wensen om een gratis bezoek te kunnen brengen aan één van de spermabanken. „Voorheen kwamen vooral zieke mannen naar een spermabank, maar nu zien we ook gezonde mannen die, voor het geval ze in Oekraïne iets overkomt, hun kans op het vaderschap willen veiligstellen”, aldus een BBC-correspondent in Moskou.

Mocht het nodig zijn, dan mogen familieleden van de gemobiliseerde Russen ook gratis een beroep doen op de spermabanken.

Volgens Oekraïense en Amerikaanse autoriteiten vielen er sinds het begin van de oorlog in februari al vele tienduizenden slachtoffers aan Russische zijde. Na de gedeeltelijke mobilisatie die Poetin in oktober afkondigde, vluchtten honderdduizenden Russische mannen het land uit.