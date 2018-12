1830 herten mogen worden afgeschoten

-

Dat bepaalde de rechtbank in Lelystad vandaag. Stichting De Faunabescherming, Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting Fauna4Life hadden een rechtszaak aangespannen tegen de vergunning voor het afschieten. Die vergunning kreeg Staatsbosbeheer begin november van de provincie Flevoland.

De rechtbank oordeelt echter dat er geen ernstige gevolgen zijn voor de beschermde vogelsoorten. Bovendien moet de situatie van vorig jaar worden voorkomen, toen een grote groep edelherten stierf door voedselgebrek.

Op 19 november bepaalde de rechter al dat de edelherten afgeschoten mochten worden. Nu er definitief groen licht is gegeven, kan de provincie het plan uitvoeren om het aantal grote grazers in het natuurgebied drastisch te beperken. Daarmee moet voorkomen worden dat edelherten en konikpaarden in de winter een hongerdood sterven. Om dat te bereiken, wordt de hertenpopulatie teruggebracht van 2320 naar 490 dieren. De paarden zullen verhuizen.

De aankondiging van afschot leidde dit jaar tot veel bedreigingen door dierenactivisten. Betrokkenen ontvingen dreigmails, intimiderende telefoontjes en zelfs rouwkaarten. ,,Het laat je natuurlijk niet koud als mensen je bekijken alsof je een dierenhater bent, terwijl je het beste voorhebt met de dieren en de natuur in het gebied”, zei boswachter Hans-Erik Kuypers eerder tegen deze krant.

Medewerkers van Staatsbosbeheer die de taken gaan uitvoeren, zullen daarbij dan ook extra worden beveiligd.

