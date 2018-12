Partijen Jemen eens over gevangenenruil

In de Zweedse hoofdstad Stockholm zijn donderdag de langverwachte nieuwe vredesbesprekingen begonnen tussen de Houthi-rebellen en de Jemenitische regering. De onderhandelingen hebben als inzet een einde te maken aan de burgeroorlog in het straatarme land. Sinds 2016 zijn er geen gesprekken meer gevoerd en de laatste poging in Genève in september mislukte toen de Houthi’s niet verschenen.

De bijeenkomst is op de agenda gezet onder druk van westerse landen en de VN die een einde willen maken aan de bijna vier jaar durende oorlog. Door het conflict zijn al tienduizenden mensen om het leven gekomen. Voor miljoenen anderen dreigt de hongerdood. De Verenigde Naties beschrijven de situatie daar als de ernstigste humanitaire crisis ter wereld van dit moment.

In Jemen vechten de Houthi’s tegen de internationaal erkende regering, die wordt gesteund door een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Het soennitische Saoedi-Arabië beschouwt de rebellen als bondgenoten van zijn sjiitische aartsvijand Iran.