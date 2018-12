Hof: OM hoeft tabaksindustrie niet te vervolgen

Advocate Benedicte Ficq had een zogenoemde artikel 12-procedure gestart om het Openbaar Ministerie te dwingen de tabaksindustrie te vervolgen. De advocate deed in 2016 namens onder meer longkankerpatiënte Annemarie van Veen aangifte tegen de vier grootste tabaksproducenten van Nederland van zware mishandeling.

Volgens Ficq maken de fabrikanten mensen bewust verslaafd door het toevoegen van allerlei stoffen aan sigaretten, zoals ammoniak, nicotine en suikers. ,,Sigaretten worden zó ontworpen, dat je eraan verslaafd móet raken’’, zei ze eerder tegen deze krant.

Het OM gaf eerder al aan dat er geen mogelijkheden voor kansrijke vervolging zijn, maar daar nam Ficq geen genoegen mee. Ze startte een procedure om alsnog vervolging af te dwingen. Ook die zaak loopt nu op niets uit.

Niet illegaal

Volgens het Hof kan niet worden gesteld dat sigaretten illegale producten zijn. Er zijn Europese regels waar sigarettenboeren aan moeten voldoen en dat doen ze. Dat er additieven aan sigaretten worden toegevoegd, is al langer bekend. Ook acht het Hof bekend dat rokers meer kankerverwekkende stoffen binnenkrijgen als zij een sigaret oproken dan als dat wordt gedaan door een rookmachine. ,,Deze wetenschap is voor de Europese regelgevers tot op heden geen aanleiding geweest tot het wijzigen of aanscherpen van de regels voor het produceren van sigaretten en testen van sigaretten’’, motiveert de rechter.

Dat betekent dat de EU-lidstaten, en dus ook Nederland, de handel niet mogen verbieden. En als sigaretten niet illegaal zijn, kan er ook geen sprake van zijn strafbaar gedrag, aldus de rechter. ,,Het feit dat sigaretten een verslavend karakter kunnen hebben en gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen, verandert daar niets aan. Evenmin kan om die reden worden gesproken van ‘sjoemelsigaretten’ door het valselijk manipuleren van de (uitkomsten van de) rookmachine door de tabaksproducenten, zoals klagers stelden.’’

Daarmee is de kans voor Ficq verkeken om in Nederland verder te procederen.