Doden door overstromingen op Cyprus

Plaatselijke wateroverlast door plensbuien is niet ongewoon op Cyprus, maar aanhoudende overstromingen zijn zeldzaam. De weersvoorspellingen voor de korte termijn blijven slecht. ,,In een paar minuten tijd veranderde prachtige zonneschijn in ijzige kou met donder en bliksem in de verte'', zo beschreef een inwoonster van het Turkse gedeelte van het eiland de weeromslag.

Via sociale media zijn beelden verspreid van voertuigen die de zee in zijn gespoeld en van straten die zijn veranderd in rivieren. De bevolking probeert met zandzakken de schade aan huis en haard te beperken. Ook in hoofdstad Nicosia konden de normaal droge rivierbeddingen het vele water niet aan. Een deel van de snelweg naar Kyrenia werd gesloten. Veel scholen bleven donderdag dicht.