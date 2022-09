Knappe koppen van TU Delft winnen zonneautorace in Zuid-Afrika

Spannender had de ’Sasol Solar Challenge’ niet kunnen zijn. Dagenlang was het stuivertje wisselen tussen het Nederlandse Brunel Solar Team en het team uit de Belgische universiteitsstad Leuven. En pas toen de Nederlandse zonneauto Nuna 11s daadwerkelijk over de eindstreep kwam in Kaapstad, wisten de 11 Delftse studenten het zeker: gewonnen!

Chaos

„Het was zo’n chaos op het einde”, vertelt een uitzinnige teamleider Sanne Vilters vanuit Zuid-Afrika. „We lagen zo’n 40 kilometer voor op het Belgische team, maar we kwamen in tijdsnood en stonden helemaal op het einde opeens in de file. De stoplichten zaten tegen, we moesten zien om te gaan met super druk verkeer. Het was echt met klamme handjes naar het einde.”

De ontlading is groot bij de studenten: „We hebben een kwartier lang staan springen, huilen en lachen. We hebben allemaal onze studie aan de kant gezet en doen dit al een jaar met volle overgave. Het waren heel lange werkweken, je zit continu op elkaars lip, maar dit maakt het allemaal de moeite waard”, vertelt Vilters, die zelf de bachelor Industrieel Ontwerpen afrondde voordat ze zich richtte op de Solar Challenge.

Juichende studenten van de TU. Ⓒ HP VAN VELTHOVEN

2300 kilometer

De race begon vorig weekend in Johannesburg en leidde de teams in acht etappes dwars door Zuid-Afrika. Een afstand van 2300 kilometer over de openbare weg. Het werd een route om nooit te vergeten, van laagland tot hoge bergen en van verlaten gebieden tot druk verkeer. „Elke honderd kilometer had je te maken met nieuwe omstandigheden; van giraffes langs de route tot het ontwijken van potholes in de weg.”

De statistieken van de Nuna 11s zijn indrukwekkend. ’Ze’ kan op een dag zo’n 500 kilometer rijden en haalt een topsnelheid van 120 kilometer per uur. Toch is het best een tijd geleden dat het Delftse team een grote race won. Bij de race in Marokko werden ze derde en bij de laatste race in Australië vloog de auto vlak voor het einde in brand.

Fles champagne al open

Ploeggenoot Lucas Frantzen legde eerder deze week uit dat de studenten geen enkel biertje hadden gedronken gedurende de week, want elke avond waren ze bezig om hun strategie voor de dag erna te bedenken. Maar nu mogen ze los, vertelt Vilters. „De fles champagne is al open. Onze ouders zijn hierheen gevlogen, dus we gaan straks met zijn allen de stad in.”

Van de Zuid-Afrikaanse cultuur kregen ze de afgelopen week niet zoveel mee, maar ook daar gaat verandering in komen. „De meesten blijven hier nog een tijdje om vakantie te vieren!”