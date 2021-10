Extra plekken voor asielzoekers in Drenthe, Zeeland en Overijssel

Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol maandag na spoedoverleg met betrokken bewindspersonen en bestuurders in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet riep provincies eerder op om plekken voor asielzoekers beschikbaar te stellen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overstroomt en ’te veel personen noodgedwongen in een noodvoorziening blijven,’ aldus de bewindsvrouw. „Hierdoor is de veiligheid en leefbaarheid van asielzoekers, medewerkers en inwoners van de gemeente Westerwolde (waar Ter Apel onder valt, red.) in het geding.”

Het kabinet vroeg elke provincie om uiterlijk binnen 48 uur met tenminste 100 plekken per provincie over de brug te komen, voor een periode van 3 weken tot een maand. De extra locaties worden via het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) door de staat betaald. Het COA heeft op dit moment voor ruim 600 asielzoekers locaties op het oog.

Inmiddels zijn de eerste locaties in Drenthe, Zeeland en Overijssel al geopend. Het kabinet meldt ook locaties op het oog te hebben in andere provincies, maar dat daar nog over besloten moet worden en omwonenden er nog op de hoogte moeten worden gesteld. Waarschijnlijk worden er de komende dagen meer locaties geopend.