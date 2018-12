Roeier Tuijn steekt oceaan over: 6000 kilometer voor de boeg

Twee jaar geleden waagde hij deze oversteek ook, maar na een dag werd zijn boot door een enorme golf opgepakt. Na een salto kwam het vaartuig weer op het water terecht, maar belangrijke apparatuur aan boord was kapot. Tuijn moest de recordpoging opgeven.

Hij gaat het opnieuw proberen. ,,Ik heb de afgelopen maanden twee uur per dag zeven dagen per week getraind. Op een indoor rower”, zegt hij vanuit de Portugese kustplaats Portimão.

Het is en blijft een avontuurlijke onderneming, zo’n solotocht over de eindeloze oceaan. Het weer, vermoeidheid, scheepvaartverkeer. Ze kunnen roet in het eten gooien. Bevreesd is hij niet. ,,Ik heb dertig jaar ervaring met dit soort tochten”, zegt Tuijn nuchter. ,,Dit wordt mijn zevende oversteek.”

Op zijn cv staat ruim 25.000 kilometer roeien over de Atlantische en Grote oceaan, bijna 100.000 kilometer fietsen door meer dan vijftig landen en diverse poolexpedities.

Goed misgegaan

In zijn carrière als avonturier is het enkele keren goed misgegaan. In 2012 wilde hij 10.000 kilometer roeien van Australië naar Afrika over de Indische Oceaan. Twee keer kwam hij in aanraking met een olietanker en moest hij de tocht staken. Eerder had hij te maken met een aanval van haaien, kapseizen van de boot, schipbreuk op een afgelegen eiland, infecties en bloedvergiftiging.

De periode waarin hij nu roeit is volgens hem de meest veilige als het om zware stormen gaat. ,,Het is buiten het orkaanseizoen. Maar het weer kan altijd weer veranderen. Je weet nooit hoe het loopt. Bij slecht weer moet je het toch zelf zien uit te zoeken. Er is niemand in de buurt”, aldus Tuijn.

De oversteek wordt een lesje in zelfdiscipline. Waar hij bij vorige oversteken twaalf uur per dag roeide zal hij nu een schema proberen vast te houden van zestien uur per dag. Dat houdt in vier uur roeien en twee uur rust, dag en nacht.