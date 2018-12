Omwonenden Schiphol lijnrecht tegenover elkaar

Madelon Carels wordt horendol van de vliegtuigherrie. Ⓒ Marcel Antonisse

SCHIPHOL - Bewonersgroepen bakkeleien nu ook onderling over de mogelijke groei van Schiphol. In de Omgevingsraad ORS moeten alle partijen – luchtvaart, gemeenten en bewoners – volgende week spijkers met koppen slaan over een advies aan de minister. De kans op een akkoord is volgens ingewijden kleiner dan ooit, omdat de belangentegenstellingen verharden.