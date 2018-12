’Gedrag politici leidt tot meer populisme’

Amsterdam - In het debat over het Marrakesh-pact schoten de gevestigde partijen flink tekort en deden ze net alsof populisme niet iets politieks is, maar dat is de verkeerde weg, analyseert verslaggever Wierd Duk in deze podcast. Verder: Nederlanders hebben het veel minder goed dan de cijfers ons willen doen geloven. En: wie hebben de schuld aan de protesten van de ’Gele Hesjes’?