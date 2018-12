Politicus die naaktfoto doorstuurde geschorst

Maroof stelt dat hij eigenlijk een video had willen sturen van de oprichtster van Mums United, bericht de BBC. Die diende op dat moment een petitie in over steekpartijen in het gebied. „Ik klikte per ongeluk op de verkeerde foto”, verzucht het raadslid. „Zodra ik dat ontdekte, vroeg ik of ze de foto wilden verwijderen.”

De WhatsApp-blunder zorgt in Sheffield voor enige commotie. Een lid van de groep, die anoniem wil blijven, zegt dat het incident „echt schandelijk” was. De voorzitter van de raad noemt het fotovoorval „zeer ernstig.” Maroof blijft geschorst tot de kwestie is uitgezocht.

Het geplaagde raadslid heeft excuses aangeboden. Hij zegt volgens de Britse omroep dat hij de WhatsApp-groep juist heeft bedacht om de positie van vrouwen te versterken. De toplessfoto zou hem eerder door iemand zijn toegestuurd en automatisch zijn opgeslagen op de telefoon.