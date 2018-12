’Gewoon je EU-lidmaatschap opzeggen’

En als de uitgever erop staat dat blaadje naar mij te blijven toesturen, dan is dat niet mijn probleem. Als de EU zo nodig kleinzielig wil doen, wordt het tijd voor de andere lidstaten om de handen er ook vanaf te trekken.

Willen ze een douane-unie? Waarom in vredesnaam? Dat impliceert dat de overheid meer te zeggen heeft over wat er in een land gebeurt dan het volk, dat is per definitie niet waar. „Het land kan dan geen invloed uitoefenen op de regels”? Nou, dan weet het land ook eens hoe het volk zich voelt. Geen probleem van het volk, maar van het land.

Ludwig van El, Oostzaan