’2000 Nederlanders kunnen politie op stoep verwachten om illegaal vuurwerk’

De afgelopen weken zijn er honderden pakketten in beslag genomen bij kopers die het vuurwerk hadden besteld bij de webshops. Deze hebben volgens de politie afgelopen jaren duizenden illegale vuurwerkpakketten naar Nederland verstuurd.

In Nederland zijn zo’n tweeduizend kopers in het vizier van de politie, terwijl er in Duitsland vijftig woningen zijn doorzocht. In totaal zijn er inmiddels duizenden kilo’s illegaal vuurwerk in beslag genomen.

Illegaal via internet

De politie en het Openbaar Ministerie zien een toename van de handel in zwaar, illegaal vuurwerk via het internet. Het gaat om professioneel vuurwerk dat niet door particulieren mag worden afgestoken. Ook is het in bezit zijn van het vuurwerk verboden.

De Nederlandse politie heeft Polen ingelicht over de illegale webshops. Dat leidde tot een internationaal onderzoek, waarbij ook Duitsland en Frankrijk zijn betrokken.