Tot vier jaar cel voor twaalf leden xtc-bende

De productie van de drugs vond plaats op vijf verschillende locaties. De drie criminele organisaties waren verantwoordelijk voor het vervoer van chemicaliën uit België naar Nederland en de verkoop ervan, de productie van amfetamine in De Lier en de productie van en handel in MDMA.

Tegen een 37-jarige hoofdverdachte uit Den Hoorn was zeven jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank had hij niet de leidinggevende rol die het Openbaar Ministerie hem toedichtte. Hij was wel de verbindende factor tussen de verdachten en kreeg vier jaar cel. Het is onduidelijk hoe ze communiceerden, mogelijk via versleutelde telefoons.

Ook de andere hoofdverdachte, een 64-jarige man uit Moordrecht, krijgt vier jaar cel. Hij was verantwoordelijk voor het vervoer van de chemicaliën uit België.