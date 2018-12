Man (60) aangehouden na geweldsexplosie Tilburg

Om de gemoederen in de straat in Tilburg te laten bedaren, werd ook een politiehond ingezet. Ⓒ Maricmedia

Tilburg - Een man van 60 is aangehouden na de geweldsexplosie die gisteravond losbarstte in de Korhoenstraat in Tilburg. Twee mannen van 35 en 63 moesten met steekwonden naar het ziekenhuis en een derde slachtoffer raakte gewond door een mep met een slagwapen. Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt.