Ruzie bij NS: ’Begin van het einde conducteur’

Het is het begin van het einde voor de hoofdconducteur, waarschuwt de bond voor rijdend NS-personeel VVMC in Trouw. Maar ook de veiligheid zou in het geding zijn. Volgens vakbond FNV zal het straks vaker voorkomen dat een trein een rood sein mist of zelfs een passagier meesleurt.

De NS hoopt tientallen seconden tijdwinst te behalen met het nieuwe ’technisch geleid vertrek’ (TGV). Daarmee kan de sprinter elke 6 tot 9 minuten rijden. Het is een loeidruk stuk want de Thalys, de Eurostar én de sprinters uit de rest van Noord-Holland moeten over hetzelfde spoor.

Voorland?

Maar het gaat niet enkel over veiligheid, ook om de toekomst van de hoofdconducteur. Die functie ’zoals wij die nu nog kennen’, zal verdwijnen, denkt voorzitter Wim Eilert, want de sprinter naar Schiphol is waarschijnlijk een proeftuin voor álle sprinters. FNV Spoor deelt die vrees.

Volgens de NS-directie is de angst van de bonden ongegrond. Tijdwinst boeken is op andere trajecten niet nodig, zegt een NS-woordvoerder, dus zijn er ook geen plannen om TGV elders in te voeren.