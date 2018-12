Overlevende dag na vliegongeval VS gevonden

„Een van de mariniers is in redelijke conditie en de andere is door medisch personeel dood verklaard”, stond in een verklaring. De zoektocht naar vijf anderen gaat ondertussen door.

Het ongeval met een Hornet F/A-18 jachtbommenwerper en een groter tankvliegtuig KC130 gebeurde op zo’n 320 kilometer van de kust tijdens een reguliere oefening bij de plaats Iwakuni. Volgens een anonieme legermedewerker gebeurde het tijdens het oefenen van het bijtanken.