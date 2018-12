Rijksrecherche onderzoekt lekken kwartetmoord Enschede

De vier dode mannen werden gevonden in een pand van de growshop Ⓒ Ⓒ NEWS UNITED

ENSCHEDE - De rijksrecherche gaat onderzoeken hoe het kan dat details over de viervoudige moord in Enschede op straat liggen. Justitie vreest dat daardoor het strafproces in gevaar komt. „Als informatie voortijdig in de media staat, kunnen getuigen of verdachten beïnvloed raken.”