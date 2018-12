Taliban zet prijs op hoofd Messi-fan (7)

De moslimextremisten dreigen nu om het jongetje in stukken te snijden. Ahmadi hoort bij de Sjiietische minderheid waar de Taliban jacht op maakt. De jongen moest al eerder vluchten voor geweld en wist zelfs onder die omstandigheden de harten van velen te veroveren door de foto waarop hij poseert met een boodschappentas in de kleuren van Argentinië waarop hij de naam Messi en zijn rugnummer had geschreven.

