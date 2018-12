Belastingdienst blijft privacy ondernemer schenden

Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Snel (Financiën) tijdens een debat vanmiddag over de Belastingdienst.

De fiscus geeft aan ondernemers met een eenmanszaak een btw-nummer af waarin hun persoonlijke BSN-nummer in verwerkt is. En dat btw-nummer moeten ondernemers openbaar maken, waardoor ze kwetsbaar zijn voor identiteitsfraude.

Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelde daarom eerder al dat de Belastingdienst de privacywet overtreedt: „Als het BSN in kwaadwillende handen valt, kan het mogelijk leiden tot identiteitsfraude. Een kwaadwillende kan met de persoonsgegevens van een ander bijvoorbeeld een auto huren en daarmee schade veroorzaken.” En ondernemers met een eenmanszaak moeten vaak al zo veel persoonlijke informatie, zoals hun adres, openbaren via bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel.

Deadline

AP had Financiën tot 1 januari 2019 gegeven om het probleem op te lossen: oude btw-nummers vervangen en bij nieuwe aanvragen een ander systeem gebruiken. Maar dat gaat Snel niet halen, zei hij tot het chagrijn van coalitiepartijen VVD- die er vragen over stelde - en het CDA. „Dit had al geregeld moeten zijn”, reageerde CDA’er Omtzigt geërgerd. „Dit moet op korte termijn opgelost worden. Een versnelling erbij!”, reageert VVD-Kamerlid Lodders.

Een woordvoerder van AP laat weten dat de deadline nog steeds staat. Of de privacywaakhond nu ook gaat handhaven en bijvoorbeeld een boete gaat opleggen, is nog onduidelijk. Staatssecretaris Snel verwacht van niet omdat hij overlegt met het orgaan en ze duidelijk heeft gemaakt hoe ingewikkeld het is om het systeem snel te veranderen. Hij kan niet zeggen wanneer het wél is opgelost.

Debat

Tijdens het debat over de Belastingdienst werden de vele problemen bij de fiscus uitgebreid besproken: het personeel dat gevlucht is en nog maar mondjesmaat terugkomt, de overbezette Belastingtelefoon waar niet wordt opgenomen, de gigantische problemen met de erf- en schenkbelasting... Het zijn er erg veel en staatssecretaris Snel (Financiën), die er inmiddels ook een jaar zit, wordt het vooralsnog niet heel erg kwalijk genomen. Hij heeft de problemen ook geërfd. Maar het baart Kamerleden wel zorgen dat er op sommige punten nog geen of maar matige voortgang zit in de oplossing van het probleem. „Het gaat nog wel even duren”, zegt Snel op de kritiek. „Je hebt het niet in één keer staan. Dat is hard werken, trainen, samenwerken.”

De D66-bewindsman haalt bijvoorbeeld optimisme uit de berichten dat het met het aannemen van mensen steeds beter lijkt te gaan. De Kamer durft nog niet te juichen, in september werden er pas voor het eerst weer meer mensen aangenomen dan er vertrekken bij de Belastingdienst.