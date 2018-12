34 panden doorzocht bij grote politieactie Limburg

Politie inspecteert in een illegale hennepkwekerij Ⓒ ANP XTRA

VENLO - Tijdens een politieactie in Limburg gericht tegen criminaliteit zijn 34 panden doorzocht en vijf verdachten aangehouden. In een bedrijfspand in Ospel werden vier Polen opgepakt en is een doorgeladen vuurwapen in beslag genomen. In Hoensbroek, bij Heerlen, is een man gearresteerd nadat in een loods hennep, contant geld en een auto in beslag waren genomen.