’Het recht zegeviert’: Jeffrey en Younes lang de bak in

Jeffrey en Younes poogden in de nacht van 2 op 3 juli in te breken bij de modezaak van Haverhals. Ze beukten met zware putdeksels op de ruiten en richtten een schade van veertigduizend euro aan. Op 4 juli kwamen ze overdag terug met bedekte gezichten. ’Rot op!’, schreeuwde Haverhals, terwijl hij in een flits een hockeystick bij de toonbank pakte om hen te verjagen. De mannen deinsden terug, riepen ’Pak die life hammer, steek hem!’, waarna ze vluchtten op hun scooters.

Het was de zoveelste overval voor de Zwanenburgse ondernemer. In zes jaar tijd is hij door een vijftigtal misdaden geterroriseerd, waaronder inbraken, ramkraken, winkeldiefstallen en overvallen. De schadepost: een miljoen euro. Een medewerkster van hem is tot op de dag van vandaag getraumatiseerd door het ongeval.

Haverhals werkt daardoor intussen in een soort Fort Knox. Haarscherpe beveiligingscamera’s, betonnen paaltjes op de stoep, extra anti-ramkraakpalen voor de ingang, drie rolluiken en een mistgenerator beveiligen zijn winkel.

’Ik ben tevreden’

De OvJ had al voor een celstraf van 36 en 30 maanden gepleit. „Daarom ben ik heel tevreden”, reageert Haverhals. De ondernemer had daarnaast ruim 12.000 euro geëist, vanwege beveiligingskosten, de vervangende kosten voor zijn ziekgemelde werkneemster, reparatiekosten en de sluiting van zijn zaak voor een dag.

Maar de OvJ pleitte daarbij niet voor de 7000 euro aan beveiligingskosten. De rechter is daarvan afgeweken en heeft alleen de BTW niet-ontvankelijk verklaard. Daardoor komt het totaal op zo’n 11.000 euro.

Recht zegeviert

Haverhals: „Gelukkig heeft de rechter laten zien dat het loont als je vecht om je gelijk te halen en dat het recht dan zegeviert. Dit is een belangrijke stap voor MKB’ers. Want ik moet toch de veiligheid van mijn medewerkers waarborgen?! De politie en minister Grapperhaus doen het niet.”

Jeffrey en Younes zijn daarnaast veroordeeld voor onder meer diefstal van motoren, scooters, elektrische fietsen, motoronderdelen, handbogen, heling en inbraak in een kiosk en een appartementencomplex. Hun voorarrest wordt van de celstraf afgehaald, terwijl Younes daarnaast zes maanden normaal gesproken niet hoeft uit te zitten.