In dit café kun je betalen met Monopoly-geld

Binnenland

Brand verwoest hoofdgebouw Beekse Bergen, vakantiegangers mogen blijven

Het hoofdgebouw van vakantiepark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is woensdagochtend voor een groot deel uitgebrand. De vlammenzee werd volgens de brandweer veroorzaakt door een gaslek. Al snel bleek dat het gebouw niet meer te redden was. De brandweer liet het gecontroleerd uitbranden.