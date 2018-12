Publiek omarmt Kees & Co als vanouds

Buurvrouw Brenda (Plien van Bennekom, rechtsonder) vindt het maar ongezellig dat Kees (Simone Kleinsma, hier met regisseur Hans de Korte) minder tijd voor haar heeft. Ⓒ Aldo Allessie

Op Kees’ tafel ligt een geordend stapeltje post, met onder meer zo’n vervaarlijk uitziende blauwe envelop. Het schoolbord in de keuken vermeldt duidelijke taal: iedereen spullen opruimen! „Kees blijft Kees. Ze probeert nog steeds te midden van de chaos om haar heen de boel te bestieren”, vertelt hoofdrolspeelster Simone Kleinsma over de remake van Kees & Co die momenteel wordt opgenomen.