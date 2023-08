Schilder van de melancholie: ’Hij had veel meer waardering mogen krijgen’

De schilder van de melancholie. Zo luidde de bijnaam van Barend Blankert. De kunstenaar, befaamd om zijn portretten van mensen in een depressieve gemoedstoestand, was een generatiegenoot van Henk Helmantel en Matthijs Röling. Net als zij, werd ook hij tot de Noordelijke Realisten gerekend. „Barend was een ongelooflijk goede schilder, maar ook uiterst rustige, aimabele man.”

Dit zelfportret in rode ochtendjas van Barend Blankert is te zien in het Drents Museum Assen. Ⓒ Wim Kluvers