Mega-grenswacht EU ver weg: het is geen broodje ei

EU-commissaris Dimitris Avramopoulos praat met Herbert Kickl, de huidige voorzitter namens de EU-landen. Ze zijn het niet eens. Ⓒ EPA

BRUSSEL - Het plan om de Europese grens- en kustwacht in 2020 uit te bouwen van de huidige 1300 tot 10.000 medewerkers is nauwelijks haalbaar. „Je kan ze niet uit de supermarkt halen”, zei de Oostenrijkse minister Herbert Kickl na overleg in Brussel met zijn EU-collega’s. „We staan niet op de rem, maar het moet wel gekwalificeerd personeel zijn.”