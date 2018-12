Eiffeltoren dicht vanwege gele hesjes

Een agent bij de Eiffeltoren. Ⓒ REUTERS

PARIJS - De Eiffeltoren in Parijs blijft zaterdag dicht voor het publiek in verband met de protesten in de Franse hoofdstad van de beweging van de ’gele hesjes’. De aangekondigde demonstraties stellen de leiding van de Eiffeltoren niet in staat om de ’bezoekers in veilige omstandigheden te begroeten’. Ook het Louvre gaat op slot.